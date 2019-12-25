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В полицию Москвы доставили подростка, который на самокате сбил женщину
Сегодня, 19:16
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В полицию Москвы доставили подростка, который на самокате сбил женщину

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Правоохранители решают вопрос о привлечении матери и отца ребенка к административной ответственности.

Дорожный инцидент с участием подростка на самокате и пожилой женщины закончился разбирательством в полиции Москвы. Об этом сообщает издание "Профиль".

Ребенок на высокой скорости ехал по Манежной площади и сбил 77-летнюю женщину. За рулем был 13-летний ребенок, который решил скрыться с места преступления, женщине он нанес серьезные травмы. Мальчика доставили в отделение полиции. 

Как сообщает "МВД медиа", правоохранители решают вопрос о привлечении матери и отца ребенка к административной ответственности.

Напомним, авария произошла накануне, 5 ноября, после наезда мальчик решил скрыться с места преступления. Сотрудники Росгвардии стали очевидцами этого инцидента, они оказали пострадавшей первую помощь и вызвали врачей. У пенсионерки черепно-мозговая травма, перелом плеча и многочисленные ушибы. Возбуждено уголовное дело по статье причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее петербургский художник изобразил нашествие электросамокатов.

Фото: Piter.tv 

Теги: подросток, полиция, самокат
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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