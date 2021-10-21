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Петербургский художник изобразил нашествие электросамокатов

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Один из них достигал размера Александрийской колонны.

Петербургский цифровой художник Владислав Иванов изобразил "страшный сон для жителей любого мегаполиса". Видео было опубликовано 20-го октября на его страничке в Instagram.

Иванов представил нашествие электросамокатов на Дворцовой площади. Самокаты не только стоят на площади, но и летают в воздухе. Самое крупное средство индивидуальной мобильности по размеру оказалось таким же, как и Александрийская колонна.

Работу оценил известный каллиграфист Покрас Лампас. 

Отметим, что в Петербурге не все ради развитию кикшеринговых компаний. Были замечены случаи, когда горожане выбрасывали чужой электросамокат в воду. Смольный продолжает разрабатывать правила для пользования СИМ, в частности, борются с хаотичной парковкой. 

Видео: Instagram / @lineysfilm, Piter.TV

Теги: 3d анимация, цифровой художник, электросамокат
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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