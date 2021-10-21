Петербургский художник изобразил нашествие электросамокатов

Один из них достигал размера Александрийской колонны.

Петербургский цифровой художник Владислав Иванов изобразил "страшный сон для жителей любого мегаполиса". Видео было опубликовано 20-го октября на его страничке в Instagram.

Иванов представил нашествие электросамокатов на Дворцовой площади. Самокаты не только стоят на площади, но и летают в воздухе. Самое крупное средство индивидуальной мобильности по размеру оказалось таким же, как и Александрийская колонна.

Работу оценил известный каллиграфист Покрас Лампас.

Отметим, что в Петербурге не все ради развитию кикшеринговых компаний. Были замечены случаи, когда горожане выбрасывали чужой электросамокат в воду. Смольный продолжает разрабатывать правила для пользования СИМ, в частности, борются с хаотичной парковкой.

Видео: Instagram / @lineysfilm, Piter.TV