Петербургский художник изобразил нашествие электросамокатов

Петербургский цифровой художник Владислав Иванов изобразил "страшный сон для жителей любого мегаполиса". Видео было опубликовано 20-го октября на его страничке в Instagram.
Иванов представил нашествие электросамокатов на Дворцовой площади. Самокаты не только стоят на площади, но и летают в воздухе. Самое крупное средство индивидуальной мобильности по размеру оказалось таким же, как и Александрийская колонна.
Работу оценил известный каллиграфист Покрас Лампас.
Отметим, что в Петербурге не все ради развитию кикшеринговых компаний. Были замечены случаи, когда горожане выбрасывали чужой электросамокат в воду. Смольный продолжает разрабатывать правила для пользования СИМ, в частности, борются с хаотичной парковкой.
Видео: Instagram / @lineysfilm, Piter.TV
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