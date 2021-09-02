Петербуржцы объявили войну электросамокатам, выбросив один в реку

За несколько дней уже второй двухколесный транспорт оказывается в воде.

В ночь на 2 августа в сети появилось видео, на котором двое неизвестных выбрасывают в реку в центре Петербурга электросамокат. Двухколесный транспорт мгновенно погружается в воду и скрывается из поля зрения.

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Парни не скрывали лица и даже оставили отметки своих профилей на видео. Однако позже, испугавшись ответственности за нанесенный ущерб, они удалили аккаунты.

Стоит отметить, что это уже второй за несколько дней электросамокат, который топят в воде в Петербурге. 29 августа мальчики-тиктокеры сбросили с Яхтенного моста транспортное средство.

Видео: Telegram / Мегаполис