Петербуржцы объявили войну электросамокатам, выбросив один в реку

В ночь на 2 августа в сети появилось видео, на котором двое неизвестных выбрасывают в реку в центре Петербурга электросамокат. Двухколесный транспорт мгновенно погружается в воду и скрывается из поля зрения.
Война самокатам!
Кричат довольные молодые люди, комментируя свой поступок
Парни не скрывали лица и даже оставили отметки своих профилей на видео. Однако позже, испугавшись ответственности за нанесенный ущерб, они удалили аккаунты.
Стоит отметить, что это уже второй за несколько дней электросамокат, который топят в воде в Петербурге. 29 августа мальчики-тиктокеры сбросили с Яхтенного моста транспортное средство.
Видео: Telegram / Мегаполис
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