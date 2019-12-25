Мальчики-тиктокеры сбросили с Яхтенного моста кикшеринговый самокат

Ребята выложили видео в TikTok.

Дети выбросили в Большую Невку электросамокат. Процесс развлечения они засняли на видео и выложили в TikTok. В социальных сетях пользователи быстро распространили видео с моментом баловства детей. Редакция Piter.tv не может опубликовать видео в связи с положениями закона "О СМИ".

На скриншотах с записи видно, как мальчик с энтузиазмом поднимает над собой двухколесный транспорт и выкидывает его в воду. Его друг восторженно прокомментировал случившееся.

В Сети пользователи предполагают, что самокат не принадлежал весельчакам. Возможно, дети арендовали траснпорт у кикшерингововой компании.

Ранее на Piter.tv сообщили, что комитет по транспорту предлагает районным администрациям забирать на хранение брошенные электросамокаты.

Фото: скриншоты /TikTok