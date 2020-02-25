  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Комитет по транспорту предлагает районным администрациям забирать на хранение брошенные электросамокаты
Сегодня, 16:51
72
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Комитет по транспорту предлагает районным администрациям забирать на хранение брошенные электросамокаты

0 0

Предложенные правила могут оценить петербуржцы.

Петербуржцы могут поучаствовать в разработке правил для размещения электросамокатов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Комитет предлагает размещать средства индивидуальной мобильности только в соответствующих пунктах проката. Если электросамокат оказался брошен, то сотрудники районных администраций проводят его осмотр и перевозят его для хранения. Места хранения определяет администрация района. Забрать самокат может владелец или его представитель. 

Ведомство приглашает горожан к обсуждению. Свои предложения можно внести на сайте, а также оставить отзывы. 

Ранее в комитете предварительно определили правила для размещения пунктов аренды. 

Фото: Piter.TV

Теги: пункт аренды, электросамокат
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии