Комитет по транспорту предлагает районным администрациям забирать на хранение брошенные электросамокаты

Петербуржцы могут поучаствовать в разработке правил для размещения электросамокатов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.
Комитет предлагает размещать средства индивидуальной мобильности только в соответствующих пунктах проката. Если электросамокат оказался брошен, то сотрудники районных администраций проводят его осмотр и перевозят его для хранения. Места хранения определяет администрация района. Забрать самокат может владелец или его представитель.
Ведомство приглашает горожан к обсуждению. Свои предложения можно внести на сайте, а также оставить отзывы.
Ранее в комитете предварительно определили правила для размещения пунктов аренды.
Фото: Piter.TV
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