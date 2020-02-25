Комитет по транспорту предлагает районным администрациям забирать на хранение брошенные электросамокаты

Предложенные правила могут оценить петербуржцы.

Петербуржцы могут поучаствовать в разработке правил для размещения электросамокатов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Комитет предлагает размещать средства индивидуальной мобильности только в соответствующих пунктах проката. Если электросамокат оказался брошен, то сотрудники районных администраций проводят его осмотр и перевозят его для хранения. Места хранения определяет администрация района. Забрать самокат может владелец или его представитель.

Ведомство приглашает горожан к обсуждению. Свои предложения можно внести на сайте, а также оставить отзывы.

Ранее в комитете предварительно определили правила для размещения пунктов аренды.

Фото: Piter.TV