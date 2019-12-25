Смольный установит требования к размещению пунктов проката электросамокатов

Изменения планируют внести в правила благоустройства.

Комитет по транспорту Петербурга подготовил эстетический регламент, который должны будут соблюдать кикшеринговые компании. Документ устанавливает требования к внешнему виду и размещению пунктов проката электросамокатов. Постановление опубликовано на сайте администрации города.

Пункты проката электросамокатов запрещено размещать на газонах, цветниках, территориях зеленых насаждений. Также под запретом места, где они могут создать препятствия для движения пешеходов и автотранспорта. Пункты должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров от павильонов остановок общественного транспорта, входов и выходов из метро, парков. Должна быть предусмотрена возможность крепления электросамоката.

Фото: Piter.TV