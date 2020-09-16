Власти Петербурга обновили правила аренды электросамокатов

Комитет по транспорту внес изменения в соглашение с кикшеринговыми компаниями.

Комитет по транспорту Петербурга внес изменения в соглашение о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности на территории Санкт-Петербурга от 09.06.2021.

Отныне электросамокаты нельзя оставлять у остановок, станций метро, парков и скверов, на мостах и тротуарах, а также на некоторых городских площадях и улицах. В их число вошли: Невский проспект, Большая Конюшенная улица, Соляной переулок, Большой проспект Петроградской стороны и не только.

Кроме того, в Петербурге власти ограничили скорость движения самокатов до 20 км/ч, в Центральном районе (на некоторых улицах) – до 15 км/ч, в Кронштадтском – до 10 км/ч. На электросамокате запрещается ездить петербуржцам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, несовершеннолетним, а также двум или более лицам.

Ранее кикшеринговые компании "Urent", "Ситимобил" и "Whoosh" совместно с петербургскими художниками арт-группы "Явь" создали этический кодекс самокатчиков, в который вошли восемь правил.

Фото: Piter.tv