Кикшеринговые компании представили кодекс вождения электросамокатов

Плакаты с правилами созданы совместно с художниками из Петербурга.

Кикшеринговые компании "Urent", "Ситимобил" и "Whoosh" совместно с петербургскими художниками арт-группы "Явь" создали этический кодекс самокатчиков. Об этом сообщили художники арт-группы в своем Telegram-канале.

Художники отметили, что "мы живём во время повышенной концентрации ответственности". Необходимо нести ответственность не только за собственную жизнь, но и за жизнь других людей.

Так, в кодекс вошли восемь правил: спешивайтесь на переходе, не катайтесь пьяным, управляйте самокатом двумя руками, не катайтесь вдвоем, не гоняйте среди толпы, берегите себя и катайтесь осторожно, паркуйтесь по-человечески и не сигнальте людям в спину.

Каждый плакат создан по мотивам известных произведений. К примеру, Годзилла терроризирует пешеходов, сигналя им в спину и нарушая все правила.

Тем временем, депутат Законодательного собрания Петербурга, член комиссии по безопасности дорожного движения при губернаторе Алексей Цивилев выдвинул инициативу о запрете езды на электросамокатах детям младше 16 лет. Под запрет могут попасть и велосипеды с электродвигателем.

Фото: Telegram / Арт-группа Явь