В Петербурге поданы первые иски к кикшеринговым компаниям

По двум делам уже назначены предварительные заседания.

Сразу три иска к операторам кикшеринга зарегистрированы в районных судах Санкт-Петербурга. Истцы требуют компенсации морального и материального вреда, утверждая, что пострадали от действий лиц, управлявших арендованными электросамокатами. Об этом сообщила руководитель Объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Так, в Выборгском районном суде рассматривается иск Татьяны к компании ООО "ВУШ" на сумму более 2 млн рублей. По её утверждению, в сентябре 2024 года несовершеннолетний, получивший доступ к электросамокату через сервис, сбил её, причинив вред здоровью средней тяжести. Женщина заявляет, что в результате инцидента получила хроническое заболевание и ежедневно вынуждена принимать обезболивающие.

Во втором случае, который разбирается в Красносельском районном суде, Елена требует компенсации в 1 млн рублей с ООО "Шеринговые технологии" и ООО "Яндекс.Еда". По её словам, в мае 2022 года на неё наехал курьер на самокате. В результате женщина потеряла возможность самостоятельно передвигаться и теперь нуждается в сиделке. Также она требует взыскать более 670 тыс. рублей расходов на лечение и реабилитацию.

Третий иск поступил в Приморский районный суд. Истец Вероника требует 500 тыс. рублей моральной компенсации от ООО "ВУШ", а также 44 тыс. рублей за лечение и 30 тыс. рублей за юридические услуги. Она утверждает, что в августе 2023 года получила травмы головы после столкновения с самокатом, которым управляли два человека. По её словам, виновники пытались скрыться, но были задержаны прохожими.

По информации судов, по двум делам уже назначены предварительные заседания, по одному проводится экспертиза.

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Фото: Piter.tv