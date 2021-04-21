На Ленинском проспекте 16-летний юноша на электросамокате попал под колёса Kia Rio

Водитель легковушки доставлен в отдел полиции, где привлечен к административной ответственности.

Проводится проверка по факту наезда на подростка на электросамокате на Ленинском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

У дома 90 по Ленинскому проспекту 20 апреля в 15:50 28-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio, наехал на 16-летнего подростка, который пересекал проезжую часть на электросамокате вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП ребенок госпитализирован с различными травмами в состоянии средней степени тяжести.

Водитель легковушки доставлен в отдел полиции, где привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

На Васильевском острове в Петербурге семимесячная девочка получила травмы, находясь в автобусе.

Фото: Piter.tv