На Среднем проспекте В. О. семимесячный ребенок получил травмы в автобусе

Пострадавшую доставили в больницу с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мягких тканей лба.

На Васильевском острове в Петербурге семимесячная девочка получила травмы, находясь в автобусе. Ребенка госпитализировали, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Днем 20 апреля около дома 98 по Среднему проспекту В. О. 63-летний водитель транспортного средства, уроженец Узбекистана, чтобы избежать ДТП, резко затормозил. В салоне упала коляска с младенцем. Пострадавшую доставили в больницу Святой Марии Магдалины с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мягких тканей лба.

Управлявший автобусом состоит на миграционном учете, в 2025 году привлекался один раз к административной ответственности за нарушение ПДД. По факту случившегося вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ.

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Фото: Piter.TV