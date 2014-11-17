В Ленобласти в смертельной аварии погибла 74-летняя женщина

Водитель был госпитализирован.

В Сланцевском районе Ленинградской области проводится проверка по факту смертельного ДТП, произошедшего 19 апреля. Авария случилась в 13:35 на 26 км автодороги "Сланцы-Втроя" на пересечении неравнозначных дорог.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 76-летняя местная жительница, управлявшая автомобилем Nissan Sentra, столкнулась с Audi 100 под управлением 76-летнего водителя. Мужчина двигался по главной дороге и в момент столкновения выполнял поворот налево.

В результате аварии 74-летняя пассажирка Audi скончалась на месте от полученных травм, водитель с травмами средней степени тяжести. Женщина-водитель Nissan в удовлетворительном состоянии были госпитализированы. Сотрудники ГИБДД проводят проверку для установления всех обстоятельств происшествия.

Ранее Piter.TV сообщал, что полиция ищет стрелявшего в пассажира метро на станции "Выборгская".

Фото: Piter.TV