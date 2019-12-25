Дети до 16 лет не смогут арендовать электросамокат в Петербурге

Под запрет могут попасть велосипеды с электродвигателем.

В среду, 7 июля, депутат Законодательного собрания Петербурга, член комиссии по безопасности дорожного движения при губернаторе Алексей Цивилев выдвинул инициативу о запрете езды на электросамокатах детям младше 16 лет. Обращение направили главе ГИБДД России Михаилу Черникову.

Цивилев прокомментировал высказывание Черникова о минимальном возрастном пороге для управления электросамокатом – семь лет. Так, в правилах дорожного движения регламентированы правила движения для велосипедистов от 7 до 14 лет и младше 7 лет. Однако велосипед не разгоняется более 25 километров в час, в то время как электросамокаты достигают скорости до 90 километров в час. Те же мопеды разгоняются до 50 километров в час, и за их управление допускают с 16 лет.

Чиновник ждет, что глава ГИБДД уточнит, имеет ли смысл устанавливать минимальный возрастной порог для использования электросамоката в 16 лет и запретить использовать велосипеды с электродвигателем детям младше 14 лет.

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Фото: Piter.tv