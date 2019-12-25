Три форта в Кронштадте должны отреставрировать к 2024 году

Реставрацию должны запустить в этом году.

В среду, 7 июля, руководитель проектного офиса по созданию ТРК "Остров фортов" Ксения Шойгу в пресс-центре Евро-2020 сообщила журналистам, что в текущем году должна начаться реставрация трех фортов "Император Александр I", "Кроншлот" и "Император Петр I" в рамках создания музейно-исторического парка "Остров фортов". Все работы планируют завершить к 2025 году.

Шойгу уточнила, что согласованы приспособления на фортах, вся проектная документация. К тому же, финансирование подтверждено второй год.

В этом году мы можем увидеть работы по фасадам. И, конечно, все противоаварийные работы внутри будут запущены... Я уверена, что реставрационные работы будут закончены в 24 году. Ксения Шойгу

Так, "Александр I" может стать площадкой для съемочных проектов, в "Кроншлоте" может появиться ЗАГС, а к форту "Петр I" могут причаливать туристические суда, также там может разместиться музей порохового дела. В том числе она напомнила, что открытие второй очереди музейно-исторического парка "Остров фортов" состоится 25 июля текущего года.

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Фото: vk.com/kronshtadt_rf