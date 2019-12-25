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Комитет по туризму Ленобласти представил новый водный маршрут для плавания на каноэ и байдарках
Сегодня, 13:30
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Комитет по туризму Ленобласти представил новый водный маршрут для плавания на каноэ и байдарках

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Любителям водных походов рассказали о новом маршруте "Выборг-Приозерск" длиной 160 километров.

Комитет по культуре и туризму Ленинградской области разработал и представил новый водный маршрут для любителей водного спорта и активного отдыха. Общая протяженность пути, пролегающего по озерно-речной системе Вуокса, составляет 160 километров. По нему можно проплыть на байдарках, каноэ и каяках. 

Новый маршрут был скорректирован с учетом изменений в ландшафте, но совпадает практически полностью с так называемым путем "из варяг в греки" - водным торговым путем, который пролегал по рекам и вел из Балтийского в Черное море, к берегам Византии. Также на пути следования находятся уникальные водные объекты, остатки древней новгородской крепости Тиверской, православные и лютеранские кирхи, гидротехнические сооружения и старинные деревни и села. 

Начало маршрута - пристань у Папульского моста в Выборге. Начало движения - в сторону Финского залива, через Бухту Защитная до Сайменского канала. Заканчивается путь, рассчитанный на 10 дней, в Приозерске - по проходу между островами Светлый и Олений озера Вуокса, Снегирь и Никитинский, мимо острова Волчий, вдоль мыса Крутец, к северу от островов Козий и Чудный, мимо острова Каменистый - к пристани на улице Береговая. Посмотреть карту и скачать лоцию можно на сайте туристского портала Ленинградской области. 

Ранее суда пошли по новому водному маршруту "Петербург - Кронштадт". 

Фото: комитет по туризму Ленобласти

 

 

Теги: байдарки, водный маршрут, водный спорт, вуокса, выборг-приозерск, каноэ, карельский перешеек, каяки, комитет по туризму ленобласти, лосево, сплав по рекам
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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