Комитет по туризму Ленобласти представил новый водный маршрут для плавания на каноэ и байдарках

Любителям водных походов рассказали о новом маршруте "Выборг-Приозерск" длиной 160 километров.

Комитет по культуре и туризму Ленинградской области разработал и представил новый водный маршрут для любителей водного спорта и активного отдыха. Общая протяженность пути, пролегающего по озерно-речной системе Вуокса, составляет 160 километров. По нему можно проплыть на байдарках, каноэ и каяках.

Новый маршрут был скорректирован с учетом изменений в ландшафте, но совпадает практически полностью с так называемым путем "из варяг в греки" - водным торговым путем, который пролегал по рекам и вел из Балтийского в Черное море, к берегам Византии. Также на пути следования находятся уникальные водные объекты, остатки древней новгородской крепости Тиверской, православные и лютеранские кирхи, гидротехнические сооружения и старинные деревни и села.

Начало маршрута - пристань у Папульского моста в Выборге. Начало движения - в сторону Финского залива, через Бухту Защитная до Сайменского канала. Заканчивается путь, рассчитанный на 10 дней, в Приозерске - по проходу между островами Светлый и Олений озера Вуокса, Снегирь и Никитинский, мимо острова Волчий, вдоль мыса Крутец, к северу от островов Козий и Чудный, мимо острова Каменистый - к пристани на улице Береговая. Посмотреть карту и скачать лоцию можно на сайте туристского портала Ленинградской области.

Ранее суда пошли по новому водному маршруту "Петербург - Кронштадт".

Фото: комитет по туризму Ленобласти