В первый день лета удалось продать 500 билетов на рейсы в Кронштадт.

Между Петербургом и Кронштадтом начал курсировать новый водный маршрут. Рейсы будут ходить целых четыре раза в день. Экскурсионные суда отправляются от Сенатской пристани, делают остановку на пристани Дворцовой набережной и уже оттуда метеоры идут к причалу у форта "Петр Первый". При желании можно добраться по воде и до центра Кронштадта, для этого нужно доехать до конечной остановки на Зимней пристани.

Гендиректор судоходной компании ООО "Нева Тревел" Юрий Набатов сообщил, что сейчас билет на "Метеор" до Кронштадта стоит 2,2 тысячи рублей. За эту стоимость пассажиры могут доехать до Кронштадта и обратно. В планах – снизить стоимость проезда до 1,6 тысячи рублей.

В первый день лета удалось продать 500 билетов на рейсы в Кронштадт.

Фото: ВКонтакте / Форт Константин / Кронштадт / Официальный паблик