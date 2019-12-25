Комтранс рассказал, как борется с хаотичной парковкой электросамокатов в Петербурге

Согласно статистике, с июня по августа количество нарушений уменьшилось в разы.

Последние пару лет электросамокат стал популярным видом транспорта у гостей и жителей Петербурга. В пресс-службе комитета по транспорту рассказали, как в городе контролируют работу сервисов по аренде электросамокатов, а также их пользователей.

В июне этого года между администрацией города и кикшеринговыми компаниями было заключено соглашение, которое включает в себя свод правил использования электротранспорта. Напомним, электросамокаты нельзя оставлять у остановок, станций метро, парков и скверов, на мостах и тротуарах, а также на некоторых городских площадях и улицах.

Ежедневно сотрудники комитета по транспорту, районных администраций и активисты выявляют нарушителей правил использования электросамокатов. Существует общий чат, в который отправляют информацию о хаотичной парковке электросамоката. После чего на место выезжают представители кикшеринговой компании и переставляют его на другое место или увозят. Затем арендатору приходит штраф – при первичном нарушении в 500 рублей, при повторных – до 50 тысяч и лишения возможности арендовать электросамокаты. Информация о нарушителях остаётся в единой базе, которая доступна для всех сервисов аренды.

Согласно статистике, с июня по август количество нарушений уменьшилось в разы. В начале лета штрафы были выписаны 3000 человек, в конце лета – количество не превысило 400.

Ранее мы писали, что комитет по транспорту предлагает районным администрациям забирать на хранение брошенные электросамокаты.

Фото: Piter.tv