  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:40
88
Alena_Zinovieva Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вторая часть "Отряда самоубийц" возглавила российский прокат в выходные

0 0

С 5 по 8 августа картина собрала 324,5 млн рублей.

Фантастический боевик "Отряд самоубийц: Миссия навылет" режиссера Джеймса Ганна возглавил российский прокат в минувшие выходные. В период с 5 по 8 августа картина собрала 324,5 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Действие разворачивается в самом гнилом месте на Земле, откуда мечтают сбежать даже самые отъявленные злодеи – тюрьме Белль Рив. Это место для преступников со сверхспособностями. Она же – ад и база рекрутов для суперсекретного проекта "Отряд самоубийц".

Главную роль исполнила Марго Робби. Она появится на экране в образе злодейки Харли Квинн. В сиквеле также сыграли Идрис Эльба, Джон Сина,  Юэль Киннаман, Джай Кортни и др.

Второе место по кассовым сборам занял приключенческий фильм "Круиз по джунглям", собравший за четыре дня 120,5 млн рублей. Главные роли исполнили Дуэйн Джонсон и Эмили Блант.

Тройку лидеров замкнул американский фантастический триллер "Время". За выходные дни он заработал в прокате 40,5 млн рублей.

Ранее мы писали, что в прокат вышли "Незваные детки" режиссера Мишеля Ларока.

Видео: YouTube / WBRussia

Теги: отряд самоубийц, российский прокат
Категории: Кино, Культура, Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии