В прокат вышли "Незваные детки" режиссера Мишеля Ларока

В четверг, 5 августа, в российский прокат вышла французская комедия режиссера Мишеля Ларока "Незваные детки". Главные роли исполнили Мишель Ларок, Стефан Де Гродт, Элис де Ланкесэ и Оливье Розенберг.
Брак Катрин переживает не самые лучшие времена. В последнее время муж уделяет больше внимания своим бонсаям, чем собственной жене. Еще на пороге дома неожиданно появляется дочь со своим мужем-неудачником. Их выселили из квартиры, и теперь у героев начинается настоящая игра на выживание.
Ранее на экраны вышла немецкая романтическая комедия "Я создан для тебя".
Видео: YouTube / iVideos
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