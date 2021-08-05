В прокат вышли "Незваные детки" режиссера Мишеля Ларока

Главные роли исполнили Мишель Ларок, Стефан Де Гродт, Элис де Ланкесэ и Оливье Розенберг.

В четверг, 5 августа, в российский прокат вышла французская комедия режиссера Мишеля Ларока "Незваные детки". Главные роли исполнили Мишель Ларок, Стефан Де Гродт, Элис де Ланкесэ и Оливье Розенберг.

Брак Катрин переживает не самые лучшие времена. В последнее время муж уделяет больше внимания своим бонсаям, чем собственной жене. Еще на пороге дома неожиданно появляется дочь со своим мужем-неудачником. Их выселили из квартиры, и теперь у героев начинается настоящая игра на выживание.

Ранее на экраны вышла немецкая романтическая комедия "Я создан для тебя".

Видео: YouTube / iVideos