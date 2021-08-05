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На экраны вышла немецкая романтическая комедия "Я создан для тебя"

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В центре сюжета любовь робота и человека.

В четверг, 5 августа, в российский прокат вышла немецкая романтическая комедия Марии Шрадер "Я создан для тебя". Главные роли исполнили Марен Эггерт и Дэн Стивенс.

Идеальных мужчин не существует, но теперь их можно создать. Том – робот-красавчик, запрограммированный угадывать и исполнять любое желание своей владелицы Альмы. Но она оказывается не так проста и предсказуема, как большинство женщин. Теперь каждому из них предстоит узнать, что значит любить и быть человеком.

Ранее мы писали, что в прокат к 60-летнему юбилею выходит драма "На последнем дыхании".

Видео: YouTube / iVideos

Теги: премьера, прокат, роботы
Категории: Кино, Культура, Новости России, Лента новостей,

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