На экраны вышла немецкая романтическая комедия "Я создан для тебя"

В центре сюжета любовь робота и человека.

В четверг, 5 августа, в российский прокат вышла немецкая романтическая комедия Марии Шрадер "Я создан для тебя". Главные роли исполнили Марен Эггерт и Дэн Стивенс.

Идеальных мужчин не существует, но теперь их можно создать. Том – робот-красавчик, запрограммированный угадывать и исполнять любое желание своей владелицы Альмы. Но она оказывается не так проста и предсказуема, как большинство женщин. Теперь каждому из них предстоит узнать, что значит любить и быть человеком.

Ранее мы писали, что в прокат к 60-летнему юбилею выходит драма "На последнем дыхании".

Видео: YouTube / iVideos