В прокат к 60-летнему юбилею выходит драма "На последнем дыхании"

Главную роль исполнил Жан-Поль Бельмондо.

В четверг, 5 августа, в российский прокат выходит французская драма с Жаном-Полем Бельмондо "На последнем дыхании". Показ приурочен к 60-летнему юбилею фильма - премьера состоялась в 1960 году.

В центре сюжета настоящий прожигатель жизни, зарабатывающий кражами дорогих машин Мишель Пуакар. Он никогда не думает о последствиях своих криминальных выходок – просто живет, как хочет, ни на кого не рассчитывая и ни с кем не считаясь.

Но однажды по дороге в Париж Мишель убивает полицейского, чтобы избежать неприятных расспросов. С этой минуты в его жизни больше не будет ничего, кроме неприятностей.

В фильме также сыграли Джин Сиберг, Даниэль Буланже, Анри-Жак Юэ, Роже Анен и др. Режиссером выступил Жан-Люк Годар.

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Видео: kinopoisk.ru