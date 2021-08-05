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В прокат вышла вторая часть "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна

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Мировая премьера фильма состоялась 28 июля.

В четверг, 5 августа, в российский прокат вышел фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет" режиссера Джеймса Ганна. Мировая премьера состоялась 28 июля. Завтра картина появится в HBO Max.

Действие разворачивается в самом гнилом месте на Земле, откуда мечтают сбежать даже самые отъявленные злодеи – тюрьме Белль Рив. Это место для преступников со сверхспособностями. Она же – ад и база рекрутов для суперсекретного проекта "Отряд самоубийц".

Главную роль исполнила Марго Робби. Она появится на экране в образе злодейки Харли Квинн. Кроме того, в сиквеле сыграли Идрис Эльба, Джон Сина,  Юэль Киннаман, Джай Кортни и др.

Ранее мы писали, что Элджей озвучил Короля Акул в русском дубляже "Отряда самоубийц-2".

Видео: YouTube / WBRussia

Теги: джеймс ганн, отряд самоубийц, российский прокат
Категории: Кино, Культура, Новости России, Лента новостей,

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