В прокат вышла вторая часть "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна

Мировая премьера фильма состоялась 28 июля.

В четверг, 5 августа, в российский прокат вышел фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет" режиссера Джеймса Ганна. Мировая премьера состоялась 28 июля. Завтра картина появится в HBO Max.

Действие разворачивается в самом гнилом месте на Земле, откуда мечтают сбежать даже самые отъявленные злодеи – тюрьме Белль Рив. Это место для преступников со сверхспособностями. Она же – ад и база рекрутов для суперсекретного проекта "Отряд самоубийц".

Главную роль исполнила Марго Робби. Она появится на экране в образе злодейки Харли Квинн. Кроме того, в сиквеле сыграли Идрис Эльба, Джон Сина, Юэль Киннаман, Джай Кортни и др.

Ранее мы писали, что Элджей озвучил Короля Акул в русском дубляже "Отряда самоубийц-2".

Видео: YouTube / WBRussia