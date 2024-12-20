DC: вышел первый трейлер "Супермена" от Джеймса Ганна

Фильм выйдет на экраны 11 июля 2025 года.

Трейлер фильма о "Супермене" появился в социальных сетях. Авторы разместили ролик с очередным перезапуском франшизы вселенной DC. Роль Кларка Кена и супергероя истории досталась американскому актер Дэвиду Коренсвету. Его возлюбленнуюпо имени Лоис Лэйн играет Рэйчел Броснахэн. Режиссером истории о персонаже с планеты Криптон стал Джеймс Ганн, который в 2022 году стал генеральным директором киновселенной DC (DCU). Дополнительно в кадрах трейлера присутствуют собака Крипто, а также один из самых главных противников Супермена — Лекс Лютор в исполнении Николаса Холта. В ролике Супермен вызывает гнев мирного населения — на него кричат и кидаются посудой.

Netflix представил трейлер фильма "Электрический штат".

Фото и видео: YouTube / DC