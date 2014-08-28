Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма "Электрический штат". Режиссерами картины выступили братья Энтони и Джо Руссо.
Сюжет основан на романе Симона Столенхага и рассказывает об альтернативной версии 90-х годов, в котором произошло восстание роботов. Подросток-сирота отправляется на поиски своего младшего брата. Компанию ей составят робот из мультфильма, контрабандист и его приятель.
В главных ролях сыграли Милли Бобби Браун, Крис Пратт, Джанкарло Эспозито и другие. Мировая премьера состоится 14 марта 2025 года.
Ранее A24 представила трейлер фильма "Смерть единорога".
Видео: YouTube / Netflix
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