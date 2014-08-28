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A24 представила трейлер фильма "Смерть единорога"

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Мировая премьера состоится весной 2025 года.

Студия A24 представила трейлер фильма "Смерть единорога". Режиссером картины сыграли Алекс Шарфман.

Сюжет расскажет историю отца и дочери, которые отправиться на выходные загород. По пути они случайно сбивают мифического скакуна. Ситуация осложняется после того, как босс, к которому они едут, решает использовать ситуацию для личной выгоды.

В главных ролях сыграли Дженна Ортега и Пол Радд. Мировая премьера состоится весной 2025 года.

Ранее Sony Pictures представила первый трейлер фильма "Каратэ-пацан: Легенды".

Видео: YouTube / A24

Теги: a24, смерть единорога, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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