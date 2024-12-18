Мировая премьера состоится 30 мая 2025 года.

Киностудия Sony Pictures представила первый трейлер фильма "Каратэ-пацан: Легенды". Режиссером картины выступил Джонатан Энтвистл.

Сюжет фильма продолжит историю оригинального фильма "Каратэ-пацан", вышедшего в 1984 году, и его ремейка из 2010-го. В центре истории окажется подросток Ли Фон, который переезжает из Китая в Нью-Йорк и испытывает проблемы со школьными хулиганами. Герой обращается за помощью к своему старому сенсею, мистеру Хану. Тот просит помощи у Дэниела, и Ли учится новому способу борьбы.

В главных ролях сыграли Джеки Чан, Ральф Маччио и Бен Ван. Мировая премьера состоится 30 мая 2025 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Черный мешок".

Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment