Вышел трейлер фильма "Черный мешок"

Мировая премьера состоится 14 марта 2025 года.

Кинокомпания Focus Features представила трейлер фильма "Черный мешок". Режиссером картины выступил Стивен Содерберг.

Сюжет расскажет историю о легендарном агенте разведки Джордже Вудхаусе и его любимой жене Кэтрин. Женщину подозревают в предательстве нации. Теперь ее мужу предстоит сделать непростой выбор: верность своему браку или своей стране

В главных ролях сыграли Майкл Фассбендер и Кейт Бланшетт. Мировая премьера состоится 14 марта 2025 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Война".

Видео: YouTube / SPORTSNET