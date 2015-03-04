Вышел трейлер фильма "Черный мешок"

Кинокомпания Focus Features представила трейлер фильма "Черный мешок". Режиссером картины выступил Стивен Содерберг.
Сюжет расскажет историю о легендарном агенте разведки Джордже Вудхаусе и его любимой жене Кэтрин. Женщину подозревают в предательстве нации. Теперь ее мужу предстоит сделать непростой выбор: верность своему браку или своей стране
В главных ролях сыграли Майкл Фассбендер и Кейт Бланшетт. Мировая премьера состоится 14 марта 2025 года.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Война".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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