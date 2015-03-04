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Вышел трейлер фильма "Черный мешок"

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Мировая премьера состоится 14 марта 2025 года.

Кинокомпания Focus Features представила трейлер фильма "Черный мешок". Режиссером картины выступил Стивен Содерберг.

Сюжет расскажет историю о легендарном агенте разведки Джордже Вудхаусе и его любимой жене Кэтрин. Женщину подозревают в предательстве нации. Теперь ее мужу предстоит сделать непростой выбор: верность своему браку или своей стране

В главных ролях сыграли Майкл Фассбендер и Кейт Бланшетт. Мировая премьера состоится 14 марта 2025 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Война".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: focus features, трейлер, фильм, черный мешок
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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