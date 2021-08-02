"Круиз по джунглям" возглавил российский прокат в выходные

С 29 июля по 1 августа картина собрала в кинотеатрах более 221 млн рублей.

Приключенческая комедия "Круиз по джунглям" режиссера Жауме Кольет-Серра возглавила российский прокат в минувшие выходные. В период с 29 июля по 1 августа картина собрала в кинотеатрах более 221 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

По сюжету, отважная исследовательница дикой природы Лили Хоутон (Эмили Блант) отправляется в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево. Согласно приданиям, оно обладает магическими целебными свойствами. Сопровождают Лили ее утонченный брат Макгрегор (Джек Уайтхолли) и бесшабашный капитан круизного пароходика Фрэнк (Дуэйн Джонсон).

Вторую строчку по сборам в прокате занял триллер М. Найта Шьямалана "Время". За минувший уикенд фильм собрал около 85 млн рублей. Главные роли исполнили Гаэль Гарсиа Берналь и Вики Крипс.

Тройку лидеров замкнул семейный анимационный фильм "Космический джем: Новое поколение". За четыре дня он собрал почти 21 млн рублей. Главную роль сыграл чемпион NBA Леброн Джеймс.

Ранее Netflix показал трейлер мультфильма "Виво".

Видео: YouTube / Disney Россия