Netflix показал трейлер мультфильма "Виво"

Премьера состоится 6 августа.

В сети появился трейлер совместной работы Netflix и Sony Pictures Animation – мультфильма "Виво". Премьера запланирована на 6 августа, пишет Deadline.

В центре сюжета приключения единственного в своем роде кинкажу (млекопитающее из семейства енотовых – прим. Ред.) Виво и его хозяина Андерса. Они не говорят на одном языке, но понимают друг друга благодаря музыке.

Андерс получает письмо с приглашением на прощальный концерт от знаменитой исполнительницы Марты Сандовал. Она предлагает ему воссоединиться после долгих лет разлуки. Андерс поручает Виво передать женщине любовное письмо в виде песни. Он написал его давным-давно, но все никак не решался отдать.

Виво озвучил автор песен к мультфильму "Моана" Лин-Мануэль Миранда. Его хозяин Андерс будет говорить голосом кубинского музыканта Хуана де Маркоса Гонсалеса. Марту Сандовал озвучила обладательница пяти "Грэмми" Глория Эстефан.

Ранее мы публиковали трейлер мультсериала "Принц" о жизни королевской семьи.

Видео: YouTube / Netflix