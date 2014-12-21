Вышел трейлер мультсериала "Принц" о жизни королевской семьи

Сценаристом и продюсером выступил создатель "Гриффинов" Гари Джанетти.

Телеканал HBO опубликовал трейлер сатирического мультсериала "Принц", который расскажет о жизни британской королевской семьи. Ролик появился на YouTube.

Сюжет развернется вокруг старшего сына принцессы Дианы и принца Чарльза Уильяма, его жены Кейт Миддлтон и принца Джорджа. В мультике покажут всю королевскую семью, включая покойного супруга Елизаветы II – принца Филиппа. Он умер в апреле 2021 года в возрасте 99 лет.

Сценаристом и продюсером нового проекта выступил создатель "Гриффинов" Гари Джанетти. Премьера запланирована на 29 июля.

Ранее Марго Робби назвала "Отряд самоубийц 2" лучшей экранизацией комиксов.

Видео: YouTube / HBO Max