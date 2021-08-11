Режиссер "Отряда самоубийц" рассказал о самой сложной сцене в фильме

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Режиссер "Отряда самоубийц" Джеймс Ганн в интервью Джимми Киммелу рассказал о самой сложной сцене во второй части нашумевшего блокбастера. Речь идет об эпизоде, в котором Харли Квинн оказывается в плену, подвешенная к потолку за руки. Ей удается нейтрализовать охранника. После этого она при помощи пальцев на ноге достает ключ, подтягивается и ногой открывает замок.

Ганн ожидал, что для Марго Робби, исполнившей роль Харли Квинн, эта сцена дастся с трудом, однако он ошибался.

Она – как человек-швейцарский нож, который способен так сложиться и сделать это. Я смотрел на это, и мучения Марго стали моим любимым днем на съемках. Отметил режиссер

Фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет" вышел в российский прокат 5 августа. Сюжет основан на одноименных комиксах издательства DC Comics. Картина является самостоятельным сиквелом к первой части "Отряда самоубийц" и десятыми по счету фильмом из расширенной вселенной DC.

Ранее мы писали, что Элджей озвучил Короля Акул в русском дубляже "Отряда самоубийц-2".

Видео: YouTube / WBRussia