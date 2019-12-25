Настя Ивлеева сменила цвет волос и спровоцировала слухи о расставании с Элджеем

Из платиновой блондинки телеведущая внезапно перекрасилась в брюнетку.

Известная российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева удивила поклонников своим неожиданным преображением. Из платиновой блондинки Настя внезапно перекрасилась в брюнетку. Снимки в новом образе она опубликовала в своем Instagram.

"Все когда-то заканчивается", - подписала серию фото Ивлеева, поставив смайлик с разбитым сердцем в конце этой фразы.

Подписчики телеведущей решили, что так она намекнула на расставание с мужем, хип-хоп исполнителем Элджеем. В комментариях они написали, что Насте очень идет новый цвет волос.

Ранее мы писали, что Анастасия Ивлеева закрывает все свои проекты.

Фото: Instagram / _agentgirl_