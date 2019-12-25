Анастасия Ивлеева закрывает все свои проекты

Телеведущая намекнула, что в следующем году, возможно, появится что-то новое.

Известная российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева после очередного выпуска программы "З.Б.С.", гостями которого стала группа "Дискотека Авария", заявила о закрытии всех своих проектов. Об этом Настя написала в своем Instagram.

"Это предпоследний выпуск в сезоне, через неделю будет последний выпуск, я закрываю "Звезды. Бабки. Ставки". Я вообще закрываю все свои проекты в этом году", - приводит цитату Ивлеевой издание SM News.

Однако потом телеведущая отредактировала свой пост: "Сезон подходит к концу, так что, наслаждаемся каждой минутой!". В этом варианте уже нет слов о закрытии проектов. Пока не понятно, передумала Настя или решила сохранить интригу.

Кроме YouTube шоу "З.Б.С." Ивлеева является ведущей программы "Орел и решка", на канале "Пятница" у нее есть еще один проект. Почему Анастасия приняла решение закрыть все свои проекты, не сообщается. Однако она намекнула поклонникам, что в следующем году, возможно, появится что-то новое.

Ранее мы писали, что Настю Ивлееву во время съемок "Орла и решки" укусила муха Цеце.

Фото: Instagram / _agentgirl_