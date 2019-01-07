Настю Ивлееву во время съемок "Орла и решки" укусила муха Цеце

Телеведущую Анастасию Ивлееву укусила муха Цеце. Об этом она сама рассказала в Instagram.
У меня пошла то ли аллергия, то ли сыпь по всему телу и все страшно начало чесаться.
Анастасия Ивлеева
В своем Telegram-канале телеведущая рассказала, что у нее по телу пошли волдыри, но после приема побочные проявления после укуса начали уменьшаться.
Инцидент произошел на съемках нового сезона "Орел и решка". Анастасия Ивлеева не увидела муху и села на нее, после чего насекомое укусило ее. Сопровождающий их гид сказал, что укус этого подвида не опасен.
Муха Цеце – это опасное для человека насекомое. Из-за ее укусов в странах Африки ежегодно погибает около 50 тысяч человек. Есть 23 подвида мухи Цеце. Большинство из них являются переносчиками сонной болезни человека и нагана животных.
УФАС Ленобласти намерено оштрафовать Ивлееву после очередного ролика.
Фото: Instagram/ _agentgirl_
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