Настю Ивлееву во время съемок "Орла и решки" укусила муха Цеце

Съемки нового сезона проходят в Африке.

Телеведущую Анастасию Ивлееву укусила муха Цеце. Об этом она сама рассказала в Instagram.

У меня пошла то ли аллергия, то ли сыпь по всему телу и все страшно начало чесаться. Анастасия Ивлеева

В своем Telegram-канале телеведущая рассказала, что у нее по телу пошли волдыри, но после приема побочные проявления после укуса начали уменьшаться.

Инцидент произошел на съемках нового сезона "Орел и решка". Анастасия Ивлеева не увидела муху и села на нее, после чего насекомое укусило ее. Сопровождающий их гид сказал, что укус этого подвида не опасен.

Муха Цеце – это опасное для человека насекомое. Из-за ее укусов в странах Африки ежегодно погибает около 50 тысяч человек. Есть 23 подвида мухи Цеце. Большинство из них являются переносчиками сонной болезни человека и нагана животных.

УФАС Ленобласти намерено оштрафовать Ивлееву после очередного ролика.

Фото: Instagram/ _agentgirl_