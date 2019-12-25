УФАС Ленобласти намерено оштрафовать Ивлееву после очередного ролика

Жена Элджея не скрыла этикетки на бутылке с алкоголем.

Ленинградское УФАС возбудило административное дело после выхода нового ролика на YouTube-канале блогера и ведущей Насти Ивлеевой. Девушка нарушила закон "О рекламе". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Недовольство антимонопольщиков вызвало видео, в котором Ивлеева готовит коктейль, используя вермут и газировку. При этом логотип алкогольного напитка четко виден не только на бутылке, но и на бокалах. Этикета бутылки с газировкой же наоборот скрыта от зрителей.

Поскольку продвижение спиртного запрещено законодательством, знаменитость рискует отправиться под суд. Сама Ивлеева не дала комментариев по этому поводу.

Ранее мы рассказали о том, что антимонопольщики заподозрили четыре гатчинские компании в картельном сговоре.

Фото: instagram /_agentgirl_