Антимонопольщики заподозрили четыре гатчинские компании в картельном сговоре

Заключенные контракты препятствовали конкуренции на рынке социальной рекламы.

Областная УФАС поставила вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении четырех рекламных компаний в Гатчинском районе. Бизнес-партнеры подозреваются в картельном сговоре и ограничении конкуренции в своей сфере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Предполагается, что дельцы в разы завышали цены на размещение социальной рекламы в пользу картеля. Так, ООО "Элвис" уже удалось заключить 3 контракта на общую сумму в 44 миллиона рублей. Представители компаний отрицают эту версию.

Сотрудники антимонопольной службы готовятся передать все имеющиеся доказательства в МВД.

Ранее мы рассказали о том, что собственник земельного участка в Кировском районе Ленобласти повредил почву на 25,2 миллиона рублей.

Фото: Piter.TV