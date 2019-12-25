Собственник земельного участка в Кировском районе Ленобласти повредил почву на 25,2 миллиона рублей

Суд не принял оправдания нарушителя.

Россельхознадзор выписал штраф владельцу одного из участков в Кировском районе Ленинградской области. Собственник занимался добычей стекольных песков и нанес достаточно сильный урон почве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как удалось выяснить специалистам, на участке площадью 38 гектаров находились ангар и несколько бугров песка. Общий размер ущерба природе составил 25,2 миллиона рублей.

Ответчик попытался оправдаться тем, что ответственность за содеянное должна посети компания-арендатор земли, но суд не встал на его сторону. Помимо административного наказания, хозяину участка необходимо выплатить государственную пошлину в 60 тысяч рублей.

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