"Елка желаний" исполнила мечты 106 тыс. детей

В этом году акцию впервые организует "Движение первых".

В Петербурге продолжается "Елка желаний". Акция проходит уже шестой год. За это время благодаря проекту исполнились мечты 106 тыс. детей по всей стране. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

В этом году акцию впервые организует "Движение первых". В среду, 30 декабря, в Доме журналиста прошел благотворительный вечер. Председатели городских комитетов сняли с новогодней елки бумажные шары, внутри которых были бумажки с детскими письмами. В них ребята написали, что хотят получить в качестве подарка на Новый год. Внутри каждой игрушки — по желанию.

Добавим, что внимание уделяют детям не только из Петербурга, но и из других регионов. Исполнить мечты малышей и школьников может любой житель Северной столицы. Открытки с желаниями детей разместили на 23 елках. Они установлены в Смольном, Невской Ратуше, ЗакСе и во всех районных администрациях, а 9 декабря появятся елки на Манежной и Дворцовой площадях.

Ранее на Piter.tv: впервые после ковидных ограничений "Губернаторская елка" пройдет очно.

Фото: Pxhere