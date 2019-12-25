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Впервые после ковидных ограничений "Губернаторская елка" пройдет очно
Сегодня, 14:56
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Впервые после ковидных ограничений "Губернаторская елка" пройдет очно

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Ледовое шоу увидят 260 тыс. петербургских школьников. 

В этом году впервые за все ковидные времена "Губернаторская елка" для детей пройдет в очном формате. Об этом сообщил в своем tg-канале вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Ледовое шоу "Путешествие в Волшебную страну" покажут с 23 по 29 декабря. Его увидят 260 тыс. петербургских школьников. 

На ледовую арену выйдут звезды фигурного катания, олимпийские чемпионы и профессиональные иллюзионисты. В роли злой колдуньи Бастинды окажется Елена Бережная, а Железным Дровосеком будет Михаил Коляда.

Кроме того, дети получат в школах подарки от градоначальника. Им подарят корабль-конструктор с алыми парусами и настольную интеллектуальную игру "Новогоднее колесо" по сказкам Пушкина.

Ранее на Piter.tv: эксперты выяснили, какие елки покупают россияне на Новый год.

Фото: Telegram / Пиотровский Онлайн

Теги: губернаторская елка, дети, новый год, пиотровский, праздник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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