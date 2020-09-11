Эксперты выяснили, какие ёлки покупают россияне на Новый год

Самым популярным новогодним деревом для украшения дома стала ель обыкновенная

"Самое дешёвое, но ароматное" — обыкновенную ель покупают на Новый год 56% россиян, сообщили в пресс-службе Рослесинфорга. И это, несмотря на склонность праздничного дерева к полному осыпанию.

На втором по популярности месте оказалась сосна обыкновенная — это новогоднее дерево из-за большей стойкости предпочитают 33% жителей России. Замыкает тройку пихта, чья популярность увеличивается из года в год, сейчас её покупают примерно 12% россиян.

Кроме того, эксперты Рослесинфорга привели занимательную статистику. Чаще всего в домах под Новый год устанавливают праздничные деревья около 1,5-2 метров в высоту. Главные ориентиры при выборе ёлки — стоимость и стойкость.

Отметим, что в России 1117 муниципальных и частных питомников, где выращивают ёлки специально к Новому году. А ещё множество лесничеств, где можно бесплатно или за деньги официально спилить новогоднее дерево.

Ранее мы сообщали, что в Санкт-Петербурге с 20 декабря 2023 года заработают более 60 ёлочных базаров.

Фото: Piter.tv