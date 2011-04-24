Ленинградский зоопарк показал живых символов 2024 года

В учреждении живут потомки дракона.

В Ленинградском зоопарке идет подготовка к Новому году. 2024-й по китайскому календарю является годом дракона, и сотрудникам учреждения есть, кого показать по этому случаю. Василиски и ящерицы не против повышенного внимания. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 29 декабря.

Василиск шлемоносный Вася имеет злобный нрав, его настроение зачастую не могут поднять даже три Василисы. Когда им приносят корм, начинается бытовой конфликт.

Василиски умеют бегать по воде, а их завораживающий взгляд будоражит даже через стекло.

Взгляд – резкий. Они настороженно смотрят на нас. Движения такие резкие. Василиска милым не назовешь, а, если смотреть им долго в глаза? Нет, от этого не онемеешь. Наталья Нагаева, зоотехник Экзотариума

Еще один возможный потомок дракона – черная шипохвостая игуана Оскар. Он может часами сохранять неподвижность, и единственное, что его волнует, – обед в виде фруктов, овощей и насекомых. Кормят игуану только с пинцета.

Кроме того, в Ленинградском зоопарке живет агама. Редкий вид распространен лишь в Австралии. Эта ящерица отличается тактильностью.

Ранее мы рассказывали о том, что семейству манулов из Ленинградского зоопарка подарили вольер на Новый год.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"