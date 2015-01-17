Семейству манулов из Ленинградского зоопарка подарили вольер на Новый год

Заключительная версия жилья Намики и Свэна оборудована благодаря турам специалистов отдела "Развитие" и сотрудникам отдела "Хищные млекопитающие".

Манулы Намик и Свэн из Ленинградского зоопарка, которые недавно стали родителями маленького Шу, получили благоустроенный вольер в преддверии Нового года. Внутреннее преображение кошачьего жилища было представлено 26 декабря.

Теперь в вольере на всех ярусах появились запутанные маршруты, переходы и необычные укрытия, исполненные из ценных пород деревьев: лиственницы, ясеня, а также соснового горбыля. Работники зоопарка отметили, что заключительная версия жилья Намики и Свэна оборудована благодаря турам специалистов отдела "Развитие" и сотрудникам отдела "Хищные млекопитающие".

Также в жилище манулов были установлены камеры видеонаблюдения, позволяющие зоологам наблюдать за пушистыми подопечными.

Ранее мы сообщили о том, что медведица Хаарчаана поздравила родственницу из Подмосковья с 29-летием.

Видео: Ленинградский зоопарк