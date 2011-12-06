Медведица Хаарчаана поздравила родственницу из Подмосковья с 29-летием

Двоюродная бабушка Хаарчааны Симона родилась в Петербурге 29 лет назад, после чего переехала в Московский зоопарк.

Белая медведица Хаарчаана 21 декабря поздравила свою родственницу из Подмосковья Симону с днем рождения. Об этом рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Двоюродная бабушка Хаарчааны Симона родилась в Петербурге 29 лет назад, после чего переехала в Московский зоопарк. С 2016 года именинница живет в Центре воспроизводства редких видов животных, который находится под Волоколамском.

Симона – родная сестра медведицы Услады, а, значит, нашей Хаарчаане она приходится двоюродной бабушкой. Сегодня в честь радостного события внучатая племянница решила продемонстрировать вам навыки медвежьего веселья и записать видео-поздравление для своей родственницы. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Сама Хаарчаана отметила день рождения 30 ноября. В тот день ей исполнилось 7 лет.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка