Медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка отметила День рождения

Хищнице исполнилось 7 лет.

Символ Ленинградского зоопарка – белая медведица Хаарчаана – сегодня, 30 ноября, отмечает День рождения. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

Хищнице исполнилось 7 лет. В честь праздника от сотрудников зоопарка она получила новую игрушку в виде большой черной трубы и съедобный подарок – красную рыбу в упаковке из папье-маше.

Судя по видео, свежая рыба заинтересовала Хаарчаану меньше, чем игрушка, и она попыталась ее побороть.

Для этого Хаарчаана использовала разные способы: прыжки сверху, броски через весь вольер. В ход, разумеется, пошли и мощные челюсти медведицы. Но позже она все же полакомилась угощением. В общем, праздник удался! Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Белая медведица родилась в 2016 году в якутском зоопарке Орто-Дойду, а в 2017 ее привезли в Петербург. Хаарчаана уже 6 лет радует посетителей и сотрудников учреждения.

Ранее мы сообщали о том, что Хаарчаана особенно рада зиме и навалившемуся снегу.

Видео: Телеграм / Ленинградский зоопарк