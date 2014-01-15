В Ленинградском зоопарке призвали радоваться зиме как белая медведица Хаарчаана

Сотрудники зверинца показали воодушевляющее видео с медведицей.

В Петербурге наблюдается сильное волнение среди граждан из-за обильного снегопада. Однако в Ленинградском зоопарке предложили посмотреть на знаменитую белую медведицу Хаарчаану.

Она рада приходу зимы. В Ленинградском зоопарке призвали радоваться приближающимся новогодним праздникам, так как важно порой вернуться в детство и вместе с семьей слепить снеговика или поваляться в снегу.

Ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке 3 декабря отметят день рождения белой медведицы Хаарчааны.

Видео: Ленинградский зоопарк