В Ленинградском зоопарке 3 декабря отметят день рождения белой медведицы Хаарчааны

Сотрудники зоопарка очень ждут гостей на праздник символа зверинца.

В воскресенье, 3 декабря, в Ленинградском зоопарке состоится праздничное мероприятие, посвященное 7-летию белой медведицы Хаарчааны. Об этом сообщили в социальных сетях Ленинградского зоопарка.

В рамках программы посетители смогут понаблюдать за показательным кормлением медведицы, узнать интересные факты о ее жизни и принять участие в развлекательных конкурсах. Победители конкурсов получат памятные сувениры ручной работы.

Сотрудники зоопарка зовут всех на празднование дня рождения медведицы.

Ранее сообщалось, что сотрудники Ленинградского зоопарка показали АСМР-видео с енотихой Молли.

Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк