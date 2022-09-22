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В Ленинградском зоопарке 3 декабря отметят день рождения белой медведицы Хаарчааны
Сегодня, 17:02
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Ленинградском зоопарке 3 декабря отметят день рождения белой медведицы Хаарчааны

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Сотрудники зоопарка очень ждут гостей на праздник символа зверинца.

В воскресенье, 3 декабря, в Ленинградском зоопарке состоится праздничное мероприятие, посвященное 7-летию белой медведицы Хаарчааны. Об этом сообщили в социальных сетях Ленинградского зоопарка.

В рамках программы посетители смогут понаблюдать за показательным кормлением медведицы, узнать интересные факты о ее жизни и принять участие в развлекательных конкурсах. Победители конкурсов получат памятные сувениры ручной работы.

Сотрудники зоопарка зовут всех на празднование дня рождения медведицы.

Ранее сообщалось, что сотрудники Ленинградского зоопарка показали АСМР-видео с енотихой Молли.

Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк

Теги: белый медведь, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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