В Ленинградском зоопарке 3 декабря отметят день рождения белой медведицы Хаарчааны

В воскресенье, 3 декабря, в Ленинградском зоопарке состоится праздничное мероприятие, посвященное 7-летию белой медведицы Хаарчааны. Об этом сообщили в социальных сетях Ленинградского зоопарка.
В рамках программы посетители смогут понаблюдать за показательным кормлением медведицы, узнать интересные факты о ее жизни и принять участие в развлекательных конкурсах. Победители конкурсов получат памятные сувениры ручной работы.
Сотрудники зоопарка зовут всех на празднование дня рождения медведицы.
Ранее сообщалось, что сотрудники Ленинградского зоопарка показали АСМР-видео с енотихой Молли.
Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк
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