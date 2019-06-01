Сотрудники Ленинградского зоопарка показали АСМР-видео с енотихой Молли

В последний рабочий день сотрудники Ленинградского зоопарка порадовали подписчиков страничек зверинца в соцсетях АСМР-видео с одной из своих подопечных. В ролике енотиха Молли с удовольствием поедает арахис на камеру.
Упитанная самка енота с аппетитом уплетает арахис, старательно очищая его от скорлупки. И пусть весь мир подождёт!
сотрудники Ленинградского зоопарка
Пользователи в комментариях восхитились упитанностью и красотой Молли.
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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
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