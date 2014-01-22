Стали известны адреса бесплатных новогодних гуляний в Красногвардейском районе

Гостей ждут Дед Мороз, Снегурочка, хороводы, народные игры, гадания и конкурсы.

В Красногвардейском районе Петербурга пройдут бесплатные мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству. Гостей ждут Дед Мороз, Снегурочка, хороводы, народные игры, гадания и конкурсы. Об этом сообщили в tg-канале "Пресс-сек Красногвардейского" 28 декабря.

В частности, в парке Малиновка 31 декабря в 12:00 начнется программа для детей и взрослых "Новый год стучится в двери", а 2 января в то же время в общественном пространстве напротив дома 7 по улице Корнея Чуковского – "Зимушка-зима и ее чудеса".

Кроме того, в пространстве для горожан на Пейзажной улице 4 января в 12:00 состоится гуляние "Что за чудная пора! Веселится детвора". "Новый год и Рождество – озорство и волшебство" запланировали на 6 января в 12:00 на детской площадке во дворе дома 123к1 по Северному проспекту. В парке Охта-Оккервиль поведут праздник "Елкины подарки" в 12:00 в понедельник, 8 января.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге отменили салют в новогоднюю ночь.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского