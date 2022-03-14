В Петербурге отменили салют в новогоднюю ночь

Целью города станет создание приятной атмосферы для детей.

Новый год в Петербурге пройдет без салюта. Власти решили устроить спокойный и семейный праздник. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Как отметил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский, следующий год объявлен Годом семьи, поэтому традиционное празднование на Дворцовой площади трансформируется в семейный праздник. Чиновник подчеркнул, что целью города станет создание приятной атмосферы, прежде всего, для детей.

На Дворцовой площади веселье начнется 31 декабря в 22:00. Горожанам покажут шоу "Петербург. Было – стало – будет" на фасаде Главного штаба. Затем начнется праздничный концерт, который будет шуметь до 4 утра.

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Фото: Pxhere