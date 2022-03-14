Стало известно, какие вестибюли метро не будут работать в новогоднюю ночь

Пассажиров попросили обратить внимание на то, что с 2:00 до 4:30 1 и 7 января нельзя будет приобрести проездной билет на основе БСК и активировать интернет-платежи.

Петербургский метрополитен будет работать круглосуточно в новогоднюю и рождественскую ночи. Об этом сообщает "Петребургский дневник" со ссылкой на пресс-службу городской подземки.



С целью обеспечения массовых перевозок пассажиров во время новогодних праздников с 31 декабря 2023 года по 1 января 2024 года и рождественских торжеств в ночь с 6 на 7 января 2024 года Петербургский метрополитен будет работать без перерыва. Вместе с тем, будут закрыты несколько вестибюлей, а именно: вестибюль 1 станции "Проспект Ветеранов", вестибюль 2 станции "Ленинский проспект", вестибюль 2 станции "Площадь Ленина", вестибюль 1 станции "Девяткино", вестибюль 1 станции "Московская", вестибюль 2 станции "Невский проспект", вестибюль 2 станции "Проспект Славы", вестибюль 1 станции "Дунайская", вестибюль 2 станции "Зенит", а также вестибюли станций "Технологический институт – 1", "Площадь Александра Невского – 2", "Достоевская", "Ладожская", "Чернышевская".

Пассажиров попросили обратить внимание на то, что с 2:00 до 4:30 1 и 7 января нельзя будет приобрести проездной билет на основе БСК и активировать интернет-платежи. В это время можно будет только купить жетоны за наличный расчет. Проходить в метро будет возможно с использованием жетонов, банковских карт и проездных билетов.

Ранее мы собщили о том, что проезд в метро Петербурга останется прежним в 2024 году.

Фото: Piter.TV